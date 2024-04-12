Летевший из Сочи самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари

Global Look Press/Markus Mainka/imagebroker.com Самолет, выполнявший рейс из Сочи в Москву, 12 апреля экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов, сообщили ТАСС в авиационных службах.
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