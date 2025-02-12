Ставка таможенной пошлины на сталь из Канады при ввозе в США достигнет 50%

Введение отдельной пошлины на поставки канадской стали и алюминия в США будет накладываться на анонсированные ранее общие пошлины для товаров из Канады, сообщает 11 февраля The Canadian Press со ссылкой на заявление чиновника из администрации президента США.
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