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Ставка таможенной пошлины на сталь из Канады при ввозе в США достигнет 50%

Ставка таможенной пошлины на сталь из Канады при ввозе в США достигнет 50%

Введение отдельной пошлины на поставки канадской стали и алюминия в США будет накладываться на анонсированные ранее общие пошлины для товаров из Канады, сообщает 11 февраля The Canadian Press со ссылкой на заявление чиновника из администрации президента США.

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