Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая

Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара — на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России — налоговый период, рассказал агентству «Прайм» руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.