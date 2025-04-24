Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая

Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара — на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России — налоговый период, рассказал агентству «Прайм» руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.
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