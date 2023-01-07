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В Минобороны рассказали о ходе СВО в режиме прекращения огня

В Минобороны рассказали о ходе СВО в режиме прекращения огня

Вооруженные силы РФ соблюдают режим прекращения огня, несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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