Аналитик Ляшок: продолжение трудовой деятельности позволит увеличить пенсию

Человек, достигший пенсионного возраста, имеет несколько возможностей для увеличения пенсии. Об этом заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии