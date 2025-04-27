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Аналитик Ляшок: продолжение трудовой деятельности позволит увеличить пенсию

Аналитик Ляшок: продолжение трудовой деятельности позволит увеличить пенсию

Человек, достигший пенсионного возраста, имеет несколько возможностей для увеличения пенсии. Об этом заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в беседе с РИА Новости.

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