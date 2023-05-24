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Психиатр Меринов рассказал, чем опасны ветераны боевых действий

Психиатр Меринов рассказал, чем опасны ветераны боевых действий

Ветераны боевых действий, страдающие от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), могут иногда проявлять агрессию по отношению к окружающим.

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