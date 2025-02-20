В Молдавии обсудили план подготовки к празднованию 80-летия Победы

Расширенное заседание участников подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провел в Кишиневе национальный координационный комитет «Победа», рассказал председатель оргкомитета Алексей Петрович 20 февраля в своем Telegram-канале.
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