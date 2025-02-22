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Новости для Фанов

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Мария Кожевникова откровенно рассказала, почему бросила актерскую профессию

Мария Кожевникова откровенно рассказала, почему бросила актерскую профессию

﻿﻿Актриса Мария Кожевникова считает себя доброй и любящей матерью. Она активно участвует в жизни своих детей и старается заполнить их время разнообразными занятиями, чтобы они не пристрастились к электронным устройствам.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Да какая она актриса???
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23 час.
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