Мария Кожевникова откровенно рассказала, почему бросила актерскую профессию

Актриса Мария Кожевникова считает себя доброй и любящей матерью. Она активно участвует в жизни своих детей и старается заполнить их время разнообразными занятиями, чтобы они не пристрастились к электронным устройствам.
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