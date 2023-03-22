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Рогозин: поставки Британией снарядов с обедненным ураном и их вероятное применение Украиной можно считать военным преступлением

Рогозин: поставки Британией снарядов с обедненным ураном и их вероятное применение Украиной можно считать военным преступлением

Поставки Соединенным Королевством Украине боеприпасов с обедненным ураном и их вероятное применение киевской стороной можно считать военным преступлением.

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