Зеленский пояснил отказ Германии поставлять танки ее "нацистским прошлым"

Украинский лидер считает, что Германии полноценно помогать Киеву мешают "нацистские отголоски". "В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал Зеленский, отметив.
Украинский лидер считает, что Германии полноценно помогать Киеву мешают "нацистские отголоски". "В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал Зеленский, отметив.
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