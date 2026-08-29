Учёные обнаружили сильную температурную аномалию внутри Марса

Недра южного полушария Марса могут быть на 200–400 °C горячее, чем под северной частью планеты. К такому выводу пришли астрофизик Александр Берн из Аризонского университета и его коллеги из Калифорнийского технологического института, изучив гравитационные данные марсианских аппаратов.