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В ЦБ задумались над маркировкой стандартной ипотеки

В ЦБ задумались над маркировкой стандартной ипотеки

Речь идет о жилищных кредитах, которые выдаются без применения различных схем — без заниженной ставки от застройщика, без использования аккредитивов и другого Банк России прорабатывает критерии стандартной ипотеки в регулировании и рассматривает возможность маркировки таких кредитов.

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