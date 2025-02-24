В ЦБ задумались над маркировкой стандартной ипотеки

Речь идет о жилищных кредитах, которые выдаются без применения различных схем — без заниженной ставки от застройщика, без использования аккредитивов и другого Банк России прорабатывает критерии стандартной ипотеки в регулировании и рассматривает возможность маркировки таких кредитов.