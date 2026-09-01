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Сбер намерен задать новую планку качества в развитии городской среды регионов

Сбер намерен задать новую планку качества в развитии городской среды регионов

Развитие территорий — часть стратегии Сбера, в основе которой лежит человекоцентричность. Компания стремится при развитии бизнеса оставаться максимально ориентированной на людей, их потребности и создание для них возможностей.

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