Израильский сценарий – тотальные военные сборы для россиян

Источник: mkset.ru Люди с оружием В России грядут большие изменения в организации воинского призыва. С одной стороны, президентом подписан указ о повышении возраста призыва с 18 до 21 года, предельный возраст при этом увеличится до 30 лет.
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