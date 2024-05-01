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Минобороны: ВС РФ поразили штаб группировки «Юг» ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили штаб группировки «Юг» ВСУ

ВС РФ атаковали штаб командования ВСУ «Юг», пишет пресс-служба Минобороны России. Атака состояла из ударов оперативно-тактической авиацией, ракетных войск и артиллерийских группировок Вооруженных сил Российской Федерации.

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