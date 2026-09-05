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Мировое обозрение

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«Мир через силу»: Американская делегация привезла в Москву сувенир

«Мир через силу»: Американская делегация привезла в Москву сувенир

Американская делегация, прибывшая в Москву 5 сентября, привезла с собой не только деловую повестку, но и необычный символический жест.

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