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США начали угрожать еще и Белоруссии

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, – сообщает РИА Новости.

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