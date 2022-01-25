США начали угрожать еще и Белоруссии

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, – сообщает РИА Новости.