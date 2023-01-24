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200 тысяч свердловчан не смогут выехать за рубеж из-за долгов

200 тысяч свердловчан не смогут выехать за рубеж из-за долгов

Порядка 200 тысяч свердловчан ограничены в праве выезда за границу из-за накопленных долгов. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам приставов достигла 37 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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