НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Уругвай обыграл Аргентину и Бразилию по 2:0 в отборе ЧМ-2026 и идет 2-м в таблице

Уругвай обыграл Аргентину и Бразилию по 2:0 в отборе ЧМ-2026 и идет 2-м в таблице

Сборная Уругвая обыграла в гостях Аргентину (2:0) в отборе ЧМ-2026. В предыдущем матче команда Марсело Бьелсы победила дома Бразилию (2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх