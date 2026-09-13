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Царьград

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Axios: США теряют статус "выбора по умолчанию" для союзников

Axios: США теряют статус "выбора по умолчанию" для союзников

Соединенные Штаты постепенно утрачивают влияние как ведущий поставщик вооружений для союзников. Недавние действия Нидерландов, Франции и Норвегии свидетельствуют о снижении доверия к США как экономическому и военному партнеру.

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