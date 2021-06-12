Стало известно, с кем будет выступать в паре возобновившая карьеру Савченко

Getty ImagesПо информации Spiegel, пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс.В пятницу стало известно, что 37-летняя уроженка Киевской области, которая с 2003 года выступала за Германию, возобновила карьеру и перешла в сборную США.
Getty ImagesПо информации Spiegel, пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс.В пятницу стало известно, что 37-летняя уроженка Киевской области, которая с 2003 года выступала за Германию, возобновила карьеру и перешла в сборную США.
Свежие комментарии