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Стало известно, с кем будет выступать в паре возобновившая карьеру Савченко

Стало известно, с кем будет выступать в паре возобновившая карьеру Савченко

Getty ImagesПо информации Spiegel, пара уже приступила к тренировкам в Колорадо-Спрингс.В пятницу стало известно, что 37-летняя уроженка Киевской области, которая с 2003 года выступала за Германию, возобновила карьеру и перешла в сборную США.

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