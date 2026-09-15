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Генеральный директор «Динамо» Пивоваров поделился мнением о наказаниях КДК для Тюкавина, Лунева и Лещука

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о наказаниях Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) для футболистов бело-голубых Константина Тюкавина, Андрея Лунева и Игоря Лещука.

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