Что привезти в подарок из Нижнего Новгорода: идеи и советы

Каждый регион Приволжья имеет древнюю историю и свои уникальные особенности, Столица ПФО, Нижний Новгород, – это один из самых очаровательных городов России на Волге, славящийся своей историей, культурой и архитектурным наследием.
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