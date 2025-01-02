Миллиардером не станет? Что стало с миллиардным выигрышем россиянина в лотерею

«Столото» сообщило, какую сумму получит обладатель главного приза в лотерее «Новогодний миллиард». По данным крупнейшего распространителя государственных лотерей в России, после уплаты налогов победитель получит более 781 миллиона рублей.
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