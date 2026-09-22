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Регион 29

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В Устьянском округе многодетную мать оштрафовали за ложные показания

В Устьянском округе многодетную мать оштрафовали за ложные показания

Потерпевшая по делу о домашнем насилии заявила мировому судье, что сожитель не угрожал ей убийством, хотя ранее рассказывала следствию об угрозах.

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