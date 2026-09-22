В Устьянском округе многодетную мать оштрафовали за ложные показания

Потерпевшая по делу о домашнем насилии заявила мировому судье, что сожитель не угрожал ей убийством, хотя ранее рассказывала следствию об угрозах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минимальная проду...
- ХЛ Пенсионерка из Ар...
- Выпускник СГМУ ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым