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Парламентская газета

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Поставщики газа займутся техобслуживанием оборудования в квартирах

Поставщики газа займутся техобслуживанием оборудования в квартирах

Истек срок, в течение которого ТСЖ, ЖСК и управляющие компании многоквартирных домов должны заключить договоры со специализированной газораспределительной организацией, которая будет проводить проверку и техническое обслуживание газового оборудования.

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