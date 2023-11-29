Поставщики газа займутся техобслуживанием оборудования в квартирах

Истек срок, в течение которого ТСЖ, ЖСК и управляющие компании многоквартирных домов должны заключить договоры со специализированной газораспределительной организацией, которая будет проводить проверку и техническое обслуживание газового оборудования.
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