День святых Петра и Павла: что это за праздник и какие у него традиции

Православная церковь 12 июля отмечает День святых апостолов Петра и Павла. Святых Петра и Павла называют первоверховными, то есть самыми значимыми и почитаемыми, за то, что они более других послужили распространению христианства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии