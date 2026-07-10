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День святых Петра и Павла: что это за праздник и какие у него традиции

День святых Петра и Павла: что это за праздник и какие у него традиции

Православная церковь 12 июля отмечает День святых апостолов Петра и Павла. Святых Петра и Павла называют первоверховными, то есть самыми значимыми и почитаемыми, за то, что они более других послужили распространению христианства.

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