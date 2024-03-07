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Кто и как будет наблюдать за выборами президента РФ: главные подробности

Кто и как будет наблюдать за выборами президента РФ: главные подробности

За чистотой и законностью голосования на мартовских выборах проследят десятки тысяч человек. Они будет присутствовать на избирательных участках, следить через системы мониторинга, выезжать «на места» в случае возникновения спорных ситуаций.

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