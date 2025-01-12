Монгольские врачи онкологического центра пройдут обучение в США

Распоряжение о создании рабочей группы по поддержке строительства второго Национального центра исследований рака издал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, сообщает 13 января информационный портал news.
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