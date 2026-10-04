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Космический щит России: как Путин оценил вклад Космических войск в защиту Отечества

Сегодня, в день профессионального праздника, Владимир Путин обратился с поздравлением к командованию, личному составу и ветеранам Космических войск.

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