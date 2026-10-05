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В России открылся приём заявок на всероссийский конкурс студенческих финтех-проектов

В России открылся приём заявок на всероссийский конкурс студенческих финтех-проектов

ВТБ и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации объявили о старте всероссийского соревнования студенческих проектов в сфере финансовых технологий «Академия Финтеха 2026».

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