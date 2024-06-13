Суд отказал главному связисту ВС РФ Шамарину в освобождении из СИЗО

Второй Западный окружной военный суд отказал в изменении меры пресечения в отношении начальника Главного управления связи, заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
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