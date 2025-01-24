Вы будете смеяться, други, но сегодня пятница. Опять. А на следующей неделе вообще закончится январь.
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Вы будете смеяться, други, но сегодня пятница. Опять. А на следующей неделе вообще закончится январь.