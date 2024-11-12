Крановщика начали судить за поджог военкомата в Москве по заданию Киева

Обвинение в поджоге военного комиссариата Академического района Москвы по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, предъявили машинисту башенного крана Сергею Андрееву, 11 ноября сообщили во 2-м Западном окружном военном суду журналистам.
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