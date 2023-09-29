На Сахалине в ходе обучения военнослужащие подразделений ПВО ВВО выполнили боевые пуски ракет из ПЗРК «Игла»

Основная задача военнослужащих ПВО состояла в том, чтобы не допустить выполнения условным противником полётного задания по нанесению авиационного удара, а в идеальном случае — нанести повреждения или уничтожить средства воздушного нападения неприятеля.
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