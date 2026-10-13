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Российские ученые разработали гибридную ИИ-модель для управления поездами

Российские ученые разработали гибридную ИИ-модель для управления поездами

Система управления движением поездов объединяет классические физические уравнения и алгоритмы машинного обучения, сообщает во вторник, 13 октября 2026 года, пресс-служба Российского научного фонда.

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