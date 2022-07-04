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В Челябинской области назвали города с самыми дешевыми и дорогими садами

В Челябинской области назвали города с самыми дешевыми и дорогими садами

Специалисты Контрольно-счетной палаты проанализировали рынок загородных участков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрос на подобное исследование поступил от жителей Южного Урала.

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