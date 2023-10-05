Шестибалльное землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от японского острова Торисима в Тихом океане. Подземные толчки привели к образованию цунами, которое докатилось до острова Хатидзёдзима, передает телеканал NHK.
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