Комсомольская правда

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В Германии допустили остановку «Северного потока – 2» в случае давления Москвы на Киев

В Германии допустили остановку «Северного потока – 2» в случае давления Москвы на Киев

Кандидат в канцлеры Германии от правящей партии «Христианский демократический союз» Армин Лашет заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» может быть остановлен, если Россия будет использовать его как инструмент давления на Украину.

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