Самолет Japan Airlines загорелся после столкновения в аэропорту Токио: есть жертвы

Пассажирский самолет Japan Airlines, по всей видимости, столкнулся с самолетом береговой охраны при посадке в токийском аэропорту Ханэда, заскользив по взлетно-посадочной полосе в огне, прежде чем все 379 пассажиров и членов экипажа были благополучно эвакуированы.