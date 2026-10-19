В ЯНАО обновили правила получения компенсации за детский сад. Теперь родители смогут уменьшить размер платы на положенную сумму вместо того, чтобы ждать перевода на счет.
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