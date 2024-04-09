Обстановка по КВИ в Алматы стабильна - санврачи

В Алматы эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильна, передает inAlmaty.kz. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Алпысбайұлы Касымхан.
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