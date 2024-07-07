Эрдоган назвал отстранение Демирала наказанием всей турецкой нации

Global Look Press/Mehmet Sirin Toplaoglu/Depo Phot Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о дисквалификации игрока турецкой сборной Мериха Демирала является наказанием всей турецкой нации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 июля.
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