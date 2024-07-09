Стартовала экспедиция Восточный бастион – Курильская гряда

Силы Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля "Ослябя", гидрографических судов "ГС-199", "ГС-44" и "Александр Рогоцкий", а также специального киллекторного судна "КИЛ-168" вышли в море из Петропавловска-Камчатского в район Курильских островов.