Стартовала экспедиция Восточный бастион – Курильская гряда

Силы Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля "Ослябя", гидрографических судов "ГС-199", "ГС-44" и "Александр Рогоцкий", а также специального киллекторного судна "КИЛ-168" вышли в море из Петропавловска-Камчатского в район Курильских островов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии