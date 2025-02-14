Курс доллара и евро рухнул: где выгоднее купить во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля, ФедералПресс. После продолжительных телефонных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, российский рубль продемонстрировал значительное укрепление на внебиржевом рынке.
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