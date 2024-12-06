СКР после заявления Кадырова опубликовал видео нападения подростка из Чечни

Следственный комитет РФ в четверг, 5 декабря, опубликовал видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, одного из фигурантов которого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал невиновным, а глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СКР Александр Бастрыкин сидят не на своих местах.