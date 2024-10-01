Харпер Бекхэм раскритиковали за наряд не по возрасту

13-летнюю дочь Виктории и Дэвида Бекхэма Харпер раскритиковали за слишком "взрослый" стиль в одежде. Харпер появилась на модном шоу Виктории Бекхэм в розовом платье-комбинации, которое Виктория сшила специально для своей дочери.