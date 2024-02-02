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Бедные богатые!

Бедные богатые!

И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его.

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