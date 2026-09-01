Трамп подписал крупнейшую нефтяную сделку с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заключил крупнейшую нефтяную сделку, предоставив американским компаниям контроль над 65 млрд баррелей запасов нефти Венесуэлы на 25 лет.
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