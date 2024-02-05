SUSANIN
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SUSANIN

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МыСпросилиЗаВас: как жители Ижевска смогут доказать, что оплатили проезд в автобусе без кондуктора

МыСпросилиЗаВас: как жители Ижевска смогут доказать, что оплатили проезд в автобусе без кондуктора

С 31 января АО «ИПОПАТ» начало тестировать оплату проезда по валидатору без распечатки билета. Теперь валидатор, который ближе всего расположен к водителю, вместо печати билета подает звуковой сигнал: «Спасибо за оплату».

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