МыСпросилиЗаВас: как жители Ижевска смогут доказать, что оплатили проезд в автобусе без кондуктора

С 31 января АО «ИПОПАТ» начало тестировать оплату проезда по валидатору без распечатки билета. Теперь валидатор, который ближе всего расположен к водителю, вместо печати билета подает звуковой сигнал: «Спасибо за оплату».
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